Курс молодого бойца и визит к психиатру. Как власти РФ намерены ограничить оборот оружия

На совещании с президентом России глава Росгвардии предложил ряд мер.

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил президенту РФ Владимиру Путину ужесточить правила владения оружием. Необходимость в изменении российского законодательства возникла после ЧП в Казани, где при стрельбе в гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы.

Тестирование

На совещании главы государства с правительством Золотов рекомендовал ввести обязательное психологическое тестирование для тех, кто получает медсправку на владение оружием (сейчас нужен осмотр офтальмолога, психиатра и психиатра-нарколога — прим. ред.). По его словам, эти документы необходимо выдавать не в частных клиниках, а исключительно в госструктурах.

«Нам необходимо <...> совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки — прим. ред.]. Это необходимо делать. Я понимаю, что это очень дорого и длительный срок», — отметил Золотов.

Курсы молодого бойца

Глава Росгвардии также призвал ужесточить выдачу самого охотничьего билета, а именно ввести курсы молодого бойца (подготовительного этапа в армии) для людей, впервые получающих гладкоствольное оружие. Сейчас гладкоствольное полуавтоматическое оружие можно приобрести сразу после получения лицензии.

Курсы следует проводить совместно с охотничьими организациями, пояснил Золотов. Последние научат правильному обращению с оружием и разъяснят правила охоты.

Возрастной ценз

Еще одна рекомендация главы Рогвардии — повышение возрастного ценза до 21 года (сейчас — 18 лет) на получение оружия.

«Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, что мы говорили до этого», — подчеркнул Золотов.

По словам Золотова, полноценной подготовки зачастую не получают даже те, кто отслужил в армии. При этом к 21 году молодые люди поднаберутся опыта при работе с оружием и укрепятся психологически.

Лицензии на полуавтомат

Полуавтоматическое оружие следует выдавать гражданам только после пяти лет владения гладкоствольным, полагает Золотов. Сейчас такие требования распространяются на нарезное оружие.

«Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному», — объяснил глава Росгвардии.

Охрана школ

Кроме того, Золотов выразил мнение, что охранять школы должны частные охранные предприятия (ЧОП), а не Росгвардия. По его словам, для привлечения последней не хватит количества сотрудников и финансирования.

Золотов напомнил, что сегодня средняя стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тыс. рублей в месяц.

«Кроме ЧОПов, кроме технической и физической охраны там невозможно больше осуществить никакую защиту. Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность еще нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП», — полагает он.

Сама же Росгвардия усилит наблюдение за технической оснащенностью охраны школ. Проверки, как правило, проводятся в конце августа.

Проверка безопасности

Также на совещании с президентом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время все регионы страны проводят проверку безопасности в школах. Кравцов пообещал, что единые требования по этому вопросу подготовят в ближайшее время.

«Также в регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений, это будет сделано в самое ближайшее время», — сказал он.

Поддельные медсправки

После случая в Казани особое внимание уделили и социальным сетям. Сейчас активисты «Молодой гвардии Единой России» выявляют в интернете торговцев поддельными медсправками на владение огнестрельным оружием. Все данные затем передадут в надзорные органы, сообщил председатель организационного совета МГЕР Денис Давыдов.

«Считаю, что такие сайты необходимо оперативно выявлять и блокировать, чтобы выдача медицинских справок не превращалась в простую формальность».

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани, в результате которой погибли семь детей и две учительницы. Накануне Советский районный суд города арестовал молодого человека на два месяца на время проведения следствия.

Ранее Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил в первом чтении законопроект о лицензиях на оружие. Документом запрещается выдавать лицензии россиянам с двумя и более судимостями, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде.

По словам председателя комитета, одного из авторов инициативы Василия Пискарева, проект рассмотрят в приоритетном порядке 18 мая. Как он пояснил, документ был подготовлен еще в декабре прошлого года.