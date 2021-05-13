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16:43   13 Мая 2021
Политика

Председательство Германии в Совете Европы разочаровало Захарову

Председательство Германии в Совете Европы разочаровало Захарову

Москва разочарована председательством Германии в Совете Европы (СЕ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Берлин вел себя как флагман антироссийских сил, а не лидер общеевропейской организации. Захарова подчеркнула, что Германия организовала атаку на Россию. В течение шести месяцев Берлин ставил блоковые интересы выше уставной цели СЕ. Представитель МИД РФ уточнила, что действия ФРГ были направлены на укрепление единства между его членами.

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#россия #захарова #германия

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