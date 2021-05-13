Активисты обвинили брянское правительство в незаконном захвате земли

Блогер убрал с парковки перед зданием правительства табличку, запрещающую оставлять автомобили обычным жителям.

Брянский блогер Роман Демьяненко вместе с другом Алексеем Агаповым объявили войну региональным чиновникам. По мнению активистов, представители правительства незаконно ограничивают проезд по территориям, которые по кадастровым документам являются общественными.

Накануне они убрали с парковки перед зданием брянского правительства на площади Ленина табличку «Для автотранспорта посетителей приемной президента РФ в Брянской области», заявив, что эта территория не принадлежит администрации.

По словам блогера, на место тут же приехали полицейские, Росгвардия и ГИБДД. На бунтарей составили административные протоколы по статье «За самоуправство». Демьяненко в свою очередь пообещал оспорить это решение в мировом суде.

«Это нас только раззадорило, и мы не намерены останавливаться. <...> Нам нужны большие ножницы по металлу и болгарка на аккумуляторе», — написал блогер на своей странице «ВКонтакте».

Демьяненко пообещал, что отныне они будут демонтировать не только знаки, но и шлагбаумы с цепями, ограничивающие въезд.