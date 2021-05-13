Песков оценил информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

Кремль не следит за ситуацией о выдвижении президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль не следит за ситуацией о выдвижении президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как стало известно, академик, писатель Сергей Комков сообщил о включении российского лидера в список номинантов на Нобелевскую премию мира.

По словам Пескова, в Кремле не следят за выдвижением главы государства. Соответствующую информацию он узнал из СМИ.