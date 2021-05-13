16:26 13 Мая 2021Политика
Песков оценил информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира
Кремль не следит за ситуацией о выдвижении президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль не следит за ситуацией о выдвижении президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как стало известно, академик, писатель Сергей Комков сообщил о включении российского лидера в список номинантов на Нобелевскую премию мира.
По словам Пескова, в Кремле не следят за выдвижением главы государства. Соответствующую информацию он узнал из СМИ.