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16:26   13 Мая 2021
Политика

Песков оценил информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

Песков оценил информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

Кремль не следит за ситуацией о выдвижении президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как стало известно, академик, писатель Сергей Комков сообщил о включении российского лидера в список номинантов на Нобелевскую премию мира.

По словам Пескова, в Кремле не следят за выдвижением главы государства. Соответствующую информацию он узнал из СМИ.

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