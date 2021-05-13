В Омске сменился замглавы окружной администрации

Михаил Вид, ранее работавший в управлении ЖКХ, получил повышение. Он сменил на посту Алексея Потапова.

Михаил Вид, который последние три года возглавлял управление жилищно коммунального хозяйства Ленинского округа Омска, получил повышение. С сегодняшнего дня он занял должность заместителя главы в той же администрации, передает издание «Город 55». Сообщается также, что с 2014 по 2018 год чиновник являлся главным специалистом в региональном Минстрое.

На посту Вид сменил Алексея Потапова, который сложил полномочия еще 22 апреля и перешел на работу в Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска.