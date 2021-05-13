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16:55   13 Мая 2021
Россия

В Омске сменился замглавы окружной администрации

В Омске сменился замглавы окружной администрации

Михаил Вид, который последние три года возглавлял управление жилищно коммунального хозяйства Ленинского округа Омска, получил повышение. С сегодняшнего дня он занял должность заместителя главы в той же администрации, передает издание «Город 55». Сообщается также, что с 2014 по 2018 год чиновник являлся главным специалистом в региональном Минстрое.

На посту Вид сменил Алексея Потапова, который сложил полномочия еще 22 апреля и перешел на работу в Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска.

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#омск #администрация #кадровые перестановки

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