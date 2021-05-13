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16:36   13 Мая 2021
Россия

Экономист объяснил, как спасти Россию от «алкоголизации» населения

Экономист объяснил, как спасти Россию от «алкоголизации» населения

Во время минувших майских праздников на территории Кызыла (столицы Республики Тыва) действовал запрет на продажу алкоголя. С 1 по 10 мая горячительные напитки разливали только в ресторанах и барах, владельцам которых «рекомендовали» также отказаться от продажи алкогольной продукции.

Подобными методами и запретами проблему «алкоголизации» в России не решить, уверен генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперт объяснил, что необходимо сделать, чтобы снять вопрос «алкоголизации» населения РФ.

«Алкоголизация – это проблема социально-экономического характера. До тех пор, пока мы не повысим реальные доходы нашего населения, пока не запустим социальные лифты, о которых все говорят, не обеспечим людей высокооплачиваемой работой, мы проблему эту не решим. <…> В скандинавских странах выдвигаемые правительством требования в этой сфере жестко соблюдаются. А в России, к сожалению, реализация существующих законов находится на низком уровне», — объяснил Черниговский.

«Избыточное законодательство», считает спикер, стимулирует рост потребления нелегальной алкогольной продукции. Из-за некачественных горячительных напитков в стране ежегодно умирают тысячи людей.

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#россия #экономика #алкоголь

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