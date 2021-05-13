Преследование Виктора Медведчука инициировано США — украинский политолог

Глава Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк объяснил, что начало «гонений» на Медведчука тесно связано с приездом госсекретаря США Энтони Блинкеном.

Глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук не опасается реального уголовного преследования на Украине. С таким мнением в интервью «Политике сегодня» выступил глава Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк.

Об этом говорит, в том числе и то, что Медведчук сам прибыл в Генеральную прокуратуру Украины. Ранее представители ведомства обвинили главу партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в государственной измене.

«Не слишком то и боится...»

То, что Виктор Медведчук не скрывается от правосудия, может говорить о том, что политик знает: реально ему ничего не грозит.

«Очевидно, что Виктор Медведчук пытается максимально использовать эту ситуацию [уголовное преследование – прим. ред.] для радикализации своего электората», — пояснил эксперт.

Более того, он добавил, что уголовные дела, возбужденные против главы партии ОПЗЖ, могут способствовать как росту рейтинга партии, так и самого Виктора Медведчука.

«Рейтинг ОПЗЖ среди пророссийски настроенных граждан, безусловно, вырастет, потому что украинцы увидят, что Медведчук — реальный оппозиционер, по крайней мере с их точки зрения», — пояснил украинский политолог.

Однако, отметил Ковбасюк, радикализовать своих сторонников Медведчуку не удастся, ведь его избиратели крайне пассивны.

Приказ из-за океана

Также политолог добавил, что давление на Медведчука обусловлено лишь политическими причинами.

«Учитывая, что на Украине правоохранительная система не работает нормально, говорить о полной юридической и правовой чистоте выдвинутых против Медведчука обвинений сложно. Я считаю, что это все же в первую очередь политическое решение», — объяснил свою позицию специалист.

Вполне возможно, что на подобную активность в отношении оппозиционного политика влияют из-за океана, подытожил Ковбасюк. Он добавил, что решение усилить политическое давление на Медведчука, а также завести уголовное дело, были спровоцированы недавним визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам эксперта, именно он толкает нынешнюю власть к тому, чтобы «кардинально решить вопрос» с политиком.

Зеленский поднимает рейтинг

Дело против Медведчука также выгодно развивать и самому главе украинского государства — Владимиру Зеленскому.

«Владимир Зеленский сейчас видит, что рейтинг его падает очень сильно в долгосрочной перспективе. Да, конечно, его рейтинг все еще довольно сильный, и в последнее время политконсультанты заметили, определенный рост. Но все же по сравнению с тем, что было несколько лет назад — рейтинг сильно просел», — констатировал Ковбасюк.

По его мнению, сейчас действующий президент Украины пытается играть фактически на поле своих политических оппонентов, в первую очередь — Петра Порошенко и его партии.

Генеральный прокурор Украины обвинила Виктора Медведчука в государственной измене и «Нарушении законов и обычаев войны». Ранее в доме политика и офисе партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» прошли обыски. В данный момент Печерский суд Киева избирает меру пресечения в отношении Виктора Медведчука.