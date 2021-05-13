Путин призвал к жесткому контролю оборота оружия в России

Президент России Владимир Путин на фоне трагедии в казанской школе предложил меры по предотвращению подобных инцидентов. Политик выступил за ужесточение правил оборота оружия.

Президент России Владимир Путин на фоне трагедии в казанской школе предложил меры по предотвращению подобных инцидентов. Политик выступил за ужесточение правил оборота оружия.

В перечень мер также вошло усиление контроля за выдачей лицензий и разрешений. Глава государства заявил о необходимости применения жестких требований к сотрудникам служб по выдаче оружия и исключения случаев покупки медицинской справки без личного осмотра у врача. Все решения относительно этого должны быть обоснованными.

"Необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом", — отметил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Утром 11 мая в Татарстане вооруженному нападению подверглись сотрудники и ученики казанской школы №175. Жертвами стали девять человек, еще десятки пострадали.