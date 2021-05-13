Умерла известная комедийная актриса Кира Крейлис-Петрова

Артистке Кире Крейлис-Петровой было 89 лет. В Александринском театре Санкт-Петербурга она прослужила больше 30 лет.

Артистке Кире Крейлис-Петровой было 89 лет. В Александринском театре Санкт-Петербурга она прослужила больше 30 лет.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Зрители Александринского театра впервые увидели ее на сцене в 1980 году. Артистка покинула труппу в 2011 году, но навсегда вошла в ряды корифеев петербургской сцены.

Самыми известными театральными работами Крейлис-Петровой считаются "Ревизор" и "Женитьба" (2008). Также Киру Крейлис-Петрову приглашали играть в кино и сериалах. Ее фильмография насчитывает десятки кинолент.