Путин назвал трагедию в Казани страшной бедой и варварским преступлением

Происшествие в казанской школе потрясло всю страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-совещания с представителями правительства.

Происшествие в казанской школе потрясло всю страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-совещания с представителями правительства.

Лидер страны назвал борьбу за жизни пострадавших при стрельбе в Татарстане главной задачей. Путин заверил, что все, кто столкнулся с трагедией, получат необходимую поддержку.

"Произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя, прошу почтить память погибших в Казани", — после этих слов президент встал с места в знак уважения.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. Трагедия унесла жизни девяти человек.