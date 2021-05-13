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16:13   13 Мая 2021
Происшествия

Путин назвал трагедию в Казани страшной бедой и варварским преступлением

Путин назвал трагедию в Казани страшной бедой и варварским преступлением

Происшествие в казанской школе потрясло всю страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-совещания с представителями правительства.

Лидер страны назвал борьбу за жизни пострадавших при стрельбе в Татарстане главной задачей. Путин заверил, что все, кто столкнулся с трагедией, получат необходимую поддержку.

"Произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя, прошу почтить память погибших в Казани", — после этих слов президент встал с места в знак уважения.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. Трагедия унесла жизни девяти человек.

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#путин #президент #казань

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