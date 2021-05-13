16:13 13 Мая 2021Происшествия
Путин назвал трагедию в Казани страшной бедой и варварским преступлением
Происшествие в казанской школе потрясло всю страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-совещания с представителями правительства.
Происшествие в казанской школе потрясло всю страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-совещания с представителями правительства.
Лидер страны назвал борьбу за жизни пострадавших при стрельбе в Татарстане главной задачей. Путин заверил, что все, кто столкнулся с трагедией, получат необходимую поддержку.
"Произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя, прошу почтить память погибших в Казани", — после этих слов президент встал с места в знак уважения.
Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. Трагедия унесла жизни девяти человек.