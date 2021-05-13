Литва начала принимать «нетрадиционные» решения после ухода транзита РФ и РБ

Оператор нефтетерминалов Клайпедского порта Klaipedos nafta, несущий колоссальные убытки из-за потери белорусского транзитного грузопотока, планирует во второй половине 2021 года заняться погрузкой битума – нового для себя продукта.

Оператор нефтетерминалов Клайпедского порта Klaipedos nafta, несущий колоссальные убытки из-за потери белорусского транзитного грузопотока, планирует во второй половине 2021 года заняться погрузкой битума – нового для себя продукта.

Об этом сообщает литовский информационный портал lrytas.lt, отмечая, что переквалифицироваться на отгрузку нового продукта Klaipedos nafta пришлось именно в попытке компенсировать потери из-за ухода белорусских нефтепродуктов в российский порт Усть-Луга.

Как рассказал изданию коммерческий директор KN Миндаугас Навикас, компании приходится искать новые возможности на рынке транспортировки нетрадиционных нефтепродуктов.

«Важно отметить, что большинство терминалов в странах Балтии сталкиваются с аналогичными проблемами: как из-за геополитических обстоятельств, так и из-за коронавируса, а также из-за влияния на нефтепереработчиков и спрос на нефтепродукты, поэтому конкуренция за новых клиентов и новые возможности остается чрезвычайно высокой», — добавил Навикас.

Уход белорусского транзита из портов Литвы, как признали в компании, резко негативно сказался на доходах Клайпедского порта. Но там надеются, что рано или поздно власти Белоруссии вернут грузы на прежние маршруты транзита в Европу, так как расстояние до нового российского порта, расположенного в Ленинградской области, существенно превышает расстояние до Литвы.

В частности, президент литовской Конфедерации промышленников (ЛПК) Видмантас Янулявичюс считает, что рано или поздно Минск займет более «прагматичную позицию» и вернет белорусскую нефть в Клайпеду.

«Представьте, какая дополнительная дорога создается при путешествии: от Новополоцкого НПЗ, что примерно в 500 километрах от Клайпеды, до Усть-Луги, что на расстоянии 1,2 тысячи километров, то есть формируются дополнительные 2–3 тысячи километров для плавания через Балтийское море», — объяснил Янулявичюс.

При этом издание напоминает, что в первом квартале 2021 года потери компании-оператора Klaipedos nafta в десятки раз превысили потери за аналогичный период 2020 года. Так с января по март прошлого года КН потеряла из-за сокращения грузопотока 377 тысяч евро, а с января по март текущего года в 24,1 раза больше – 9,069 миллиона евро.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, Клайпедский порт пострадал из-за недальновидной политики официального Вильнюса, который, вместо того, чтобы налаживать и укреплять связи с соседями, предпочел бороться с рынком.

«Как порту можно выжить, как можно диверсифицировать грузопотоки, если вы боретесь против континентального товарного потока? В экономике есть правило, что нельзя идти против рынка, и нарушение этого правила очень многих погубило. Но дело в том, что Клайпедский порт, конечно, фактически борется против рынка», — заявил эксперт в беседе с информационным порталом Baltnews.

Напомним, ранее руководство Клайпедского порта рассказало о планах властей Литвы компенсировать потери из-за ухода белорусского транзита путем налаживания более темных связей с рынками Украины и Турции.