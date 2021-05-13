Уфимской школе искусств выделили свыше 17 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура"

Детская школа искусств имени Адигама Искужина в Уфе получила финансирование в рамках федерального проекта "Культурная среда" и национального проекта "Культура".

Детская школа искусств имени Адигама Искужина в Уфе получила финансирование в рамках федерального проекта "Культурная среда" и национального проекта "Культура".

Учреждение культуры получило средства на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Из федерального бюджета для школы выделили 12,7 млн рублей, из казны Республики Башкортостан — 3,7 млн рублей. Кроме того, администрация Уфы добавила к этой сумме еще 1,5 млн рублей, сообщает ФАН.

Руководство школы искусств закупило для детей клавишные и скрипичные инструменты. В классах появились саксофоны, кларнеты, концертные баяны, аккордеоны, методическая литература. В библиотеке поставили новые компьютеры, проекторы и другое необходимое для обучения оборудование.