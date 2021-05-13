Путин поручил проработать вопрос помощи с каждой пострадавшей семьей в Казани

Руководство Татарстана должно "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим при трагедии в казанской гимназии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Руководство Татарстана должно "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим при трагедии в казанской гимназии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время совещания с правительством российский лидер поручил главе Татарстана проработать вопросы помощи каждой пострадавшей семье в Казани, после чего доложить о результатах.

Глава государства также призвал правительство тщательно следить за оборотом гражданского оружия.