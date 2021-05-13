Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:57   13 Мая 2021
Политика

Путин поручил проработать вопрос помощи с каждой пострадавшей семьей в Казани

Путин поручил проработать вопрос помощи с каждой пострадавшей семьей в Казани

Руководство Татарстана должно "пошире" посмотреть на вопросы помощи пострадавшим при трагедии в казанской гимназии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время совещания с правительством российский лидер поручил главе Татарстана проработать вопросы помощи каждой пострадавшей семье в Казани, после чего доложить о результатах.

Глава государства также призвал правительство тщательно следить за оборотом гражданского оружия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #татарстан #казань

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров