Однокурсница принца Уильяма рассказала о начале его отношений с Кейт Миддлтон

Общая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Лора Варшауэр призналась, что симпатия между ними была заметна всем окружающим.

Общая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Лора Варшауэр призналась, что симпатия между ними была заметна всем окружающим.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Однокурсница герцога Кембриджского наблюдала, как развивались его отношения с будущей женой. Как призналась Лора Варшауэр, она сразу заметила, что между молодыми людьми возникла сильная симпатия.

"Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу", — поделилась воспоминаниями бывшая однокурсница пары с журналом People

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон учились на втором курсе, они стали соседями. Вместе с ними в квартире с четырьмя спальнями жили еще двое их друзей. В интервью, которое герцоги Кембриджские дали в честь своей помолвки в 2010 году, жена наследника престола отметила, что на начальном этапе знакомства она сильно стеснялась его. По признанию внука королевы, они съехались как друзья, начали больше проводить времени вместе, что в дальнейшем и привело к роману.