Путин дал поручение сформировать единый подход по безопасности в школах

Президент РФ Владимир Путин начал заседание правительства 13 мая с обсуждения инцидента со стрельбой в одной из казанских школ.

Президент РФ Владимир Путин начал заседание правительства 13 мая с обсуждения инцидента со стрельбой в одной из казанских школ.

Путин в ходе совещания сказал, что правительству необходимо выработать единый подход по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Стрельба в Казани показала, что этот вопрос остается непроработанным и актуальным, считает российский лидер.

"Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций", — велел Путин.

Глава государства добавил, что "в целом в стране система выстроена", но многие аспекты отданы на решение школ и местных властей.