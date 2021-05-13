Российские школы проверят на безопасность после стрельбы в гимназии Казани

Проверка безопасности стартовала в школах Российской Федерации после стрельбы в гимназии Казани, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Проверка безопасности стартовала в школах Российской Федерации после стрельбы в гимназии Казани, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Трагедия в школе Казани произошла 11 мая. Молодой человек пришел в учреждение с оружием и открыл огонь. Несколько учащихся и одна преподавательница погибли. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Сейчас российские власти изучают вопрос организации безопасности в школах. Единые требования будут подготовлены в самое ближайшее время, заявил Сергей Кравцов.