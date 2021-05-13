15:31 13 Мая 2021Общество
Российские школы проверят на безопасность после стрельбы в гимназии Казани
Проверка безопасности стартовала в школах Российской Федерации после стрельбы в гимназии Казани, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Проверка безопасности стартовала в школах Российской Федерации после стрельбы в гимназии Казани, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Трагедия в школе Казани произошла 11 мая. Молодой человек пришел в учреждение с оружием и открыл огонь. Несколько учащихся и одна преподавательница погибли. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Сейчас российские власти изучают вопрос организации безопасности в школах. Единые требования будут подготовлены в самое ближайшее время, заявил Сергей Кравцов.