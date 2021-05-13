Путин распорядился представить сотрудников казанской школы к госнаграде

Президент России Владимир Путин обязал комиссию по государственным наградам внести предложения о поощрении сотрудников школы в Казани за спасение детей при вооруженном нападении.

Президент России Владимир Путин обязал комиссию по государственным наградам внести предложения о поощрении сотрудников школы в Казани за спасение детей при вооруженном нападении.

Глава государства на открытии совещания с правительством отметил мужественность и героическое поведение учителей и других работников образовательного учреждения. По его словам, принятые меры говорят о высшей степени профессиональности.

Ранее политик назвал преступление варварским. Он отметил, что трагедия в Татарстане потрясла всю Россию.

"Спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", — добавил Путин.

Утром 11 мая в казанскую гимназию ворвался 19-летний юноша. В его арсенале были оружие и самодельная бомба. Вскоре в здании началась стрельба и раздался взрыв. Жертвами трагедии стали девять человек, в частности семь детей.