Медик оценил необходимость введенных Роспотребнадзором правил по COVID-19

Важно строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора до появления коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач Тимур Пестеров.

Важно строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора до появления коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач Тимур Пестеров.

Новые мутации болезни постоянно находят по всему миру, в том числе и в России. Это одна из причин, по которой необходимо соблюдать предписания надзорного органа. Рекомендации Роспотребнадзора способны защитить не только от коронавируса, подчеркнул Пестеров в интервью Федеральному агентству новостей.

"Все меры в виде перчаточного и масочного режима нам, безусловно, помогают. Это необходимо еще и для других ОРВИ, гриппа, поэтому все рекомендации неукоснительно должны соблюдаться", — объяснил врач.

Прививка от коронавируса не освобождает человека от необходимости ношения маски и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции, заявили ранее специалисты Роспотребнадзора. Согласие с этой позицией выразил и Пестеров. Он напомнил, что иммунитету требуется время, чтобы сформироваться после вакцинации. Без использования СИЗ человек может быть уязвим.

"В этот момент человек совершенно спокойно может заразиться коронавирусом и распространять его", — заключил специалист.

Вопрос с ношением масок после вакцинации должен быть закрыт, добавил врач. Он подчеркнул, что рекомендации Роспотребнадзора следует неукоснительно соблюдать.