Супруг Успенской проиграл суд о разделе совместного имущества

Известная певица Любовь Успенская выиграла суд со своим бывшим мужем бизнесменом Александром Плаксиным и оставила за собой большую часть имущества.

Известная певица Любовь Успенская выиграла суд со своим бывшим мужем бизнесменом Александром Плаксиным и оставила за собой большую часть имущества.

Инициатором судебных разбирательств с певицей стал именно Александр Плаксин. Однако вместо имущества звезды отечественного шансона ему достались только дополнительные расходы, потому что он проиграл дело. По словам адвоката Любови Успенской Елены Сениной, бизнесмену достались лишь "кусочки" от их общего состояния.

Как отметила юрист, она вместе со своей знаменитой подопечной потребовала, чтобы Плаксин разделил пополам его квартиру в столице и машиноместо. Так как бизнесмен живет в Америке, пришлось заявить требование об аресте имущества до выделения доли певицы. Это помешало мужу артистки продать недвижимость через российского риелтора. Таким образом, Любовь Успенская смогла выиграть суд.

"Плаксину, скорее всего, присудили бы квартиру и машиноместо, которые он продал бы. И получил еще денежную компенсацию за разницу между стоимостью дома и квартиры. Плаксин мог бы остаться при хороших деньгах. А по факту на сегодняшний день он получил кусочки: долю квартиры, долю машиноместа, долю в доме и долю земельного участка", — отметила Сенина в беседе с "Комсомольской правдой".

Адвокат подчеркнула, что проживающий в США Плаксин не может распоряжаться имуществом, которое находится в России. Теперь бизнесмен будет вынужден оплачивать коммунальные расходы и налоги за элитную квартиру пополам с Успенской.