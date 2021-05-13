В день рождения Черноморского флота морякам пожелали новую «Москву»

13 мая исполняется 238 лет стражам Черного моря.

Черноморский флот РФ празднует 238-й день рождения. В мае 1783 года несколько кораблей Российской империи вошли в Ахтиарскую бухту, став основой для будущей флотилии. Тогда в состав страны вошел Крымский полуостров, который по сей день российские моряки охраняют от внешних посягательств.

Количество последних, к слову, от года в год становится все больше. Еще ни разу в мирное время черноморцы не отмечали день основания флота в такой напряженной обстановке: активность кораблей НАТО в регионе выросла в несколько раз, а сторожевые катера и фрегаты Черноморского флота (ЧФ) только за прошедшие несколько месяцев выходили в море на 26% чаще, чем за весь 2020 год. В совокупности судна ЧФ провели в походах более тысячи ходовых суток.

Сегодня в России отмечается День Черноморского флота. Черноморцы самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с честью выполняют патриотический и воинский долг, мужественно несут службу по обеспечению национальной безопасности РФ#Минобороны #ЧФ #ЧерноморскийФлот #Праздники pic.twitter.com/YiTeRVPK2w — Минобороны России (@mod_russia) May 12, 2021

Главный редактор информационно-аналитического портала «Новости машиностроения», историк флота и военный эксперт Дмитрий Жаворонков посетовал, что обстановка в черноморском регионе не устаканится еще долгие годы.

«Я бы вообще не сказал, что обстановка в акватории Черного моря когда-то была простой. И никогда она таковой не будет. По крайней мере до того момента, пока в Одессе снова не начнет развиваться Андреевский флаг [символ ВМФ РФ]», — допустил специалист.

Медом намазано

В начале нынешнего года в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук». В Пентагоне маневры объяснили тем, что Россия «наращивает военную мощь». В ответ командование ЧФ приняло решение провести неподалеку от места базирования корабля ВМС США военные учения. Только после этого «Дональд Кук» вернулся в нейтральные воды.

Через месяц на радарах российских моряков появились минные тральщики ВМС Испании и Греции Tajo и Evropi. В марте испанцы послали в акваторию Черного моря фрегат Cristobal Colon. «Дональд Кук», вновь подошедший к российским морским границам в середине апреля, но повторить январский «подвиг» так и не решился.

Несколько дней назад на рискованные маневры вблизи Крымского полуострова отважилась Франция. Корабль Commandant Birot военно-морских сил Пятой республики вошел в регион, после чего патрули Черноморского флота начали отслеживать его дальнейший маршрут.

На фоне такой активности ВМС Североатлантического альянса российский флот должен расширять состав кораблей и держать марку «самого активнообновляемого флота», считает Дмитрий Жаворонков. Возможности для этого появились после восстановления крымского судостроительного комплекса, который изрядно «зачах» после распада СССР.

«Большую помощь российский флот получил после возвращения Крыма в состав РФ. Теперь наши силы в Черном море усилились по сравнению с 2014 годом. Тогда российской базой был только Новороссийск. В честь дня рождения Черноморского флота хочется ему пожелать побольше больших кораблей, таких как флагманский корабль флота ракетный крейсер "Москва". Ведь его срок службы не такой уж и большой. В распоряжении флота хорошие и сбалансированные корабли, но нужно свежее пополнение», — полагает эксперт.

Пожелание Дмитрия Жаворонкова может исполниться уже очень скоро: на церемонии празднования дня Черноморского флота командующий вице-адмирал Игорь Осипов объявил о грядущем пополнении. По его словам, до конца 2021 года ЧФ получит семь новых боевых кораблей и 19 единиц другой боевой техники. Вице-адмирал обратил внимание, что в современных реалиях флот находится в состоянии постоянной боевой готовности.

В настоящее время Черноморский флот имеет в распоряжении 89 надводных и подводных кораблей, которые базируются на территориях семи военных баз.