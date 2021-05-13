Новый ДК построили в одном из сел Башкортостана в рамках нацпроекта "Культура"

Новый Дом культуры открыли в селе Ябалаково Илишевского района Башкортостана в рамках нацпроекта "Культура". Здание построили в течение года.

Новый Дом культуры открыли в селе Ябалаково Илишевского района Башкортостана в рамках нацпроекта "Культура". Здание построили в течение года.

Стоимость проекта составила 31,3 млн рублей. Из них 27,3 млн рублей выделили из бюджета РФ. Еще 3,9 млн поступило из бюджета Башкирии. В новом Доме культуры оборудовали зрительный зал на 300 мест. В здании располагаются гримерные, библиотека, комфортная санитарно-гигиеническая зона.

Дому культуры присвоили статус "Сельский многофункциональный клуб". Там проводится множество культурно-досуговых мероприятий. Среди них Сабантуй, Праздник села, фольклорно-обрядовые праздники Наруз, пишет Федеральное агентство новостей.

Участники художественной самодеятельности Ябалаковского сельского Дома культуры неоднократно становились победителями и призерами фестивалей, а также конкурсов. В прошлом году в Башкортостане модернизировали и реконструировали 25 ДК. В 2021-м планируется провести соответствующие работы еще в 20.