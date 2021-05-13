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15:01   13 Мая 2021
Политика

Суд Киева не разрешил ОПЗЖ взять Медведчука на поруки

Суд Киева не разрешил ОПЗЖ взять Медведчука на поруки

Печерский суд Киева отклонил ходатайство защиты депутата Верховной рады Виктора Медведчука о взятии его на поруки.

Несколько депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) предложили взять на поруки главу ее политсовета Медведчука. Однако их инициатива была отклонена.

Стоит отметить, что депутата обвиняют в госизмене. Прокуратура требует ареста Медведчука или внесения залога в размере более 10 млн долларов. Однако политик не может оплатить указанную сумму, поскольку в отношении него введены санкции. Ограничительные меры предусматривают блокировку счетов главы политсовета ОПЗЖ, его супруги и предприятий, которые им принадлежат.

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#суд #украина #медведчук #ОПЗЖ

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