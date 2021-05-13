Суд Киева не разрешил ОПЗЖ взять Медведчука на поруки

Печерский суд Киева отклонил ходатайство защиты депутата Верховной рады Виктора Медведчука о взятии его на поруки.

Печерский суд Киева отклонил ходатайство защиты депутата Верховной рады Виктора Медведчука о взятии его на поруки.

Несколько депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) предложили взять на поруки главу ее политсовета Медведчука. Однако их инициатива была отклонена.

Стоит отметить, что депутата обвиняют в госизмене. Прокуратура требует ареста Медведчука или внесения залога в размере более 10 млн долларов. Однако политик не может оплатить указанную сумму, поскольку в отношении него введены санкции. Ограничительные меры предусматривают блокировку счетов главы политсовета ОПЗЖ, его супруги и предприятий, которые им принадлежат.