Машины скорой помощи прибыли на место трагедии в Казани за семь минут

Первые бригады скорой помощи прибыли на место стрельбы в Казани в течение семи минут, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первые бригады скорой помощи прибыли на место стрельбы в Казани в течение семи минут, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Студент Ильназ Галявиев 11 мая открыл огонь у гимназии № 175, в результате чего погибли девять человек, среди которых семь детей. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника.

Министр здравоохранения РФ Мурашко отметил, что медики приехали на место происшествие в течение семи минут. Несколько человек доставлены на лечение в Москву.