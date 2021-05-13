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14:58   13 Мая 2021
Происшествия

Машины скорой помощи прибыли на место трагедии в Казани за семь минут

Машины скорой помощи прибыли на место трагедии в Казани за семь минут

Первые бригады скорой помощи прибыли на место стрельбы в Казани в течение семи минут, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Студент Ильназ Галявиев 11 мая открыл огонь у гимназии № 175, в результате чего погибли девять человек, среди которых семь детей. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника.

Министр здравоохранения РФ Мурашко отметил, что медики приехали на место происшествие в течение семи минут. Несколько человек доставлены на лечение в Москву.

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#скорая #казань #Мурашко

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