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14:54   13 Мая 2021
Политика

Путин вошел в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира

Путин вошел в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил писатель Сергей Комков, который предложил наградить политика.

Предварительно, в список кандидатов вошли 286 человек. Перечень одобрил Нобелевский комитет. Заявка на включение российского лидера поступила в ведомство 10 сентября.

Семь лет назад главу российского государства уже номинировали на премию.

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#путин #нобелевская премия мира #сергей комков

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