Путин вошел в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил писатель Сергей Комков, который предложил наградить политика.

Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил писатель Сергей Комков, который предложил наградить политика.

Предварительно, в список кандидатов вошли 286 человек. Перечень одобрил Нобелевский комитет. Заявка на включение российского лидера поступила в ведомство 10 сентября.

Семь лет назад главу российского государства уже номинировали на премию.