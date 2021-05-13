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14:50   13 Мая 2021
Армия

В США назвали самый лучший город для жизни в условиях ядерного апокалипсиса

В США назвали самый лучший город для жизни в условиях ядерного апокалипсиса

Москва является наиболее защищенным от ядерного удара городом. Такими выводами поделились американские эксперты издания The National Interest.

Россия намерена в ближайшем будущем укрепить оборону столицы от ядерных ракет системами А-235 "Нудоль". В The National Interest отметили, что Москва уже превосходит европейские и американские города в степени защиты, но продолжает обновлять компоненты своей обороны. Эксклюзивный обзор зарубежной публикации предоставило издание "ПолитЭксперт".

В советский период столицу надежно закрыли комплексы ПРО А-35, которыми город окружили в середине 50-х годов. После этого система претерпела модернизацию в 1995 году: ее усилили радиолокационными станциями раннего предупреждения ракетного удара. Но даже на этом Россия не остановилась и доработала "ядерный зонтик" столицы.

В число последних новинок вошел А-235 "Нудоль", его разработали специально для устранения недочетов действующей системы ПРО столицы. Новинка позволит предотвратить не только атаку баллистической ракеты, но и гиперзвуковой. Резюмируя, в NI подчеркнули, что российская столица останется самым лучшим местом для жизни в случае наступления ядерного апокалипсиса.

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#москва #ядерная война #ядерный зонтик

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