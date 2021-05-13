В США назвали самый лучший город для жизни в условиях ядерного апокалипсиса

Москва является наиболее защищенным от ядерного удара городом. Такими выводами поделились американские эксперты издания The National Interest.

Москва является наиболее защищенным от ядерного удара городом. Такими выводами поделились американские эксперты издания The National Interest.

Россия намерена в ближайшем будущем укрепить оборону столицы от ядерных ракет системами А-235 "Нудоль". В The National Interest отметили, что Москва уже превосходит европейские и американские города в степени защиты, но продолжает обновлять компоненты своей обороны. Эксклюзивный обзор зарубежной публикации предоставило издание "ПолитЭксперт".

В советский период столицу надежно закрыли комплексы ПРО А-35, которыми город окружили в середине 50-х годов. После этого система претерпела модернизацию в 1995 году: ее усилили радиолокационными станциями раннего предупреждения ракетного удара. Но даже на этом Россия не остановилась и доработала "ядерный зонтик" столицы.

В число последних новинок вошел А-235 "Нудоль", его разработали специально для устранения недочетов действующей системы ПРО столицы. Новинка позволит предотвратить не только атаку баллистической ракеты, но и гиперзвуковой. Резюмируя, в NI подчеркнули, что российская столица останется самым лучшим местом для жизни в случае наступления ядерного апокалипсиса.