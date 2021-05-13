InfoBrics: Москва свела на нет ультиматум Вашингтона «мы или они»

Военный блок НАТО, несмотря на стартовавший первый этап антироссийских учений «Защитник Европы – 2021», не настолько грозен как хочет казаться. Европа переживает глубокий раскол, и Москва показала это своим списком недружественных к РФ государств.

Западный военный блок, несмотря даже на стартовавший первый этап антироссийских учений НАТО «Защитник Европы – 2021», не настолько грозен как хочет казаться. Европа переживает глубокий раскол, и Москва показала это своим списком недружественных к РФ государств.

Об этом в материале для информационного портала InfoBrics рассуждает греческий политолог Пол Антонопулос.

В частности, Антонопулос в своей статье, перевод которой приводит издание «ПолитРоссия», напоминает, что стартовавший в Прибалтике первый этап весенних военных учений НАТО, является частью масштабных маневров с участием боевых групп Альянса, размещенных, не только в странах Балтии, но и в других Европейских странах.

Ранее в Эстонии высадились порядка 800 американских парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США, которые прибыли в Европу из Северной Каролины. Также в Эстонии десантировались и британские военнослужащие.

Комментируя начало масштабных учений, греческий аналитик отмечает, что НАТО фактически мобилизовало десятки тысяч военных из разных стран на западных границах России.

По словам Антонопулоса, Москва ранее не раз выражала обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО на европейской территории.

«Военный контингент НАТО размещается в Прибалтике под предлогом "противодействия российской агрессии". Однако Москва хорошо осознает, что, прикрываясь заботой о безопасности прибалтийских государств, Альянс провокационно приблизил свои военные базы к российским границам», – пишет аналитик из Греции.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что Россия не имеет никаких планов «вторжения» куда бы то ни было. Но руководство НАТО, игнорируя эти заявления, продолжало наращивать силы в Восточной Европе, чем в конце концов вынудило власти РФ на ответные меры.

Москва составила список недружественных к России государств, включив в него Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Украины, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Грузию и Австралию.

При этом интересно, что в данный список не были включены такие крупные европейские государства как Германия и Франция, несмотря регулярную критику в адрес Москвы со стороны Берлина и Парижа. Москва таким образом, по мнению автора, признала, что эти страны обладают достаточной независимостью от указаний из Вашингтона, по сравнению со странами, внесенными в список.

«По факту Москва своим списком идентифицирует государства, которые проводят политику, полностью согласованную с Соединенными Штатами», – указывает Антонопулос.

Также он отмечает, что своим списком Россия отрицает общеевропейскую «унификацию». То есть Москва продемонстрировала, что не рассматривает Евросоюз, как некий монолит, что-то единой и целое, а напротив подчеркнула тот раскол, который переживает ЕС.

«Одна из глубоких трещин пролегает между большинством стран ЕС, которые не заинтересованы в проведении агрессивной антироссийской политики, и Польшей, Чехией и странами Балтии, которые поддерживают усилия Вашингтона по противостоянию с РФ», – отмечает Антонопулос.

Также, по мнению эксперта, Россия продемонстрировала внешнеполитическую гибкость, показав, что имеющееся недопонимание с Берлином и Парижем связано не с американскими интересами, как в случае со странами, внесенными в список, а с собственными интересами Германии и Франции.

Тем самым Москва показала, что считает возможным вести диалог со странами Западной Европы, в то время как диалог с восточноевропейскими государствами, превратившимися в вассалов США, пока невозможен.

Кроме того, Россия, своим списком недружественных государств, который почти полностью повторил список стран-участниц военных учений НАТО на границах с РФ, нарушила ультиматум США «мы или они№», подчеркивает Антонопулос.

«Не включив в список Францию и Германию, Россия признает, что две влиятельные страны ЕС обладают полномочиями, которые могут влиять на судьбу Европы независимо от Соединенных Штатов», – объясняет греческий эксперт.

И именно поэтому стартовавшие в Восточной Европе военные учения, не отражают в полной мере реального положения дел на континенте.

США и Великобритания, вместе со своими вассалами, по словам аналитика, хотели запугать Россию своими маневрами, но их демонстрация силы не имеет отношения к реальности и не соответствует тому, как будет развиваться ситуация, в случае настоящей войны.

«Внутри Европейского Союза и НАТО существуют серьезные противоречия. Подавляющее большинство государств-членов Альянса и ЕС не желают воевать с Россией, несмотря на энтузиазм Польши и стран Прибалтики», — заключает эксперт.

Учения, которые проводит НАТО, по словам Антонопулоса, ни в коей мере не воспроизводят реальный сценарий военных действий между РФ и Альянсом.