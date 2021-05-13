Пожар на химическом заводе под Парижем может представлять опасность для экологии

Сотрудники пожарных служб Франции пытаются ликвидировать возгорание на территории химического предприятия компании Protec Industrie.

Сотрудники пожарных служб Франции пытаются ликвидировать возгорание на территории химического предприятия компании Protec Industrie.

По предварительным данным, ЧП случилось в коммуне Безон. Завод занимается обработкой металлов и имеет европейскую классификацию Seveso, которая указывает на то, что фабрика использует в своей работе опасные для человека вещества, передает радио "Франс бле".

Заместитель мэра населенного пункта Николя Барнье заметил, что из-за пожара присутствует риск загрязнения почвы и воды. Радиоканал со ссылкой на экстренные службы рассказал, что компания при строительстве завода приняла меры предосторожности, чтобы минимизировать возможность распространения опасных химикатов.