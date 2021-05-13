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14:38   13 Мая 2021
Россия

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом

«Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Тель-Авивом из-за эскалации напряжения в израильско-палестинском конфликте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Аэрофлоте отметили, что главной причиной отмены сообщения между городами стало введение ограничений на территории аэропорта Бен-Гурион. Европейские авиаперевозчики, а именно — Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways, также приостановили все перелеты в столицу Израиля.

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#россия #аэрофлот #конфликт #израиль #отмена рейсов

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