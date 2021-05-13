Россия за день. Главное: «захват» парковки в Брянске, праздник в Коми и удаленка в Якутии

Брянское правительство обвинили в незаконном присвоении земли. В Коми утвердили новый праздник. А в Якутии половину госслужащих отправили работать домой.

Брянская область. Блогер из Брянска Александр Демьяненко обвинил правительство региона в «захвате» территории. По его словам, чиновники установили у здания администрации табличку, запрещающую обычным горожанам оставлять там авто, хотя по закону эта парковка общественная. Активист убрал знак, за что получил административный протокол. Его он будет обжаловать в суде.

Волгоградская область. В центре Волгограда у здания правительства региона провалился асфальт. Огромная яма в земле образовалась из-за выхода из строя металлических балок, державших плиты перекрытия тепловой камеры. По словам коммунальщиков, конструкцию не ремонтировали более 30 лет.

Ростовская область. Депутат-коммунист Госдумы Николай Коломейцев обвинил в закрытии четырех крупных рынков в Аксайском районе Ростовской области некоего швейцарского долларового миллиардера. По словам политика, бизнесмен хочет выкупить эти земли под строительство.

Саратовская область. Завтра, 14 мая, в Саратовской области откроются 400 избирательных участков. Жителям четырех округов региона, а это более 340 тысяч человек, предстоит определить имена депутатов, которые будут представлять их интересы в областной Думе. Довыборы будут проходить в течение трех дней.

Республика Коми. Глава Коми Владимир Уйба подписал указ, согласно которому в республике утверждается новый праздник — День ветерана боевых действий. Его будут отмечать ежегодно 1 июля, при этом дата не предусматривает в регионе выходной.

Забайкальский край. Экс-глава администрации Читы Олег Кузнецов не признал вину по делу о взяточничестве. По словам чиновника, предприниматель, который оказывал ему помощь в благоустройстве территории частного дома (на 7 млн рублей), делал это безвозмездно.

Алтайский край. Минобрнауки России отсудило у бийской фармацевтической компании «Алтайвитамины» 9,7 млн рублей. Причиной судебных разбирательств стал крупный госзаказ ведомства, который предприятие не сумело выполнить в полном объеме из-за проблем с оборудованием.

Приморский край. Детский омбудсмен в Приморье Ольга Романова возмутилась работой медиаторов во Владивостоке, которые призваны искоренять буллинг в школах, но по факту работают только «на бумаге». По ее словам, в столице региона есть, как минимум, семь школ, где продолжается травля между сверстниками.

Красноярский край. В Красноярске при попытке получения взятки от директора управляющей компании задержан чиновник городской администрации. За ежемесячные отчисления в размере 20 тысяч рублей работник мэрии обещал «оставить в покое» проблемную коммунальную организацию.

Республика Саха. В Якутии из-за коронавируса решено увеличить число сотрудников на удаленке. По распоряжению властей, отныне минимум половина государственных и муниципальных служащих должна перейти на дистанционный режим работы. Сейчас таких в регионе около 40%.

Магаданская область. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил обновить систему видеонаблюдения во всех школах региона к началу следующего учебного года. Он заявил, что камеры должны иметь выход в сеть, а силовики — иметь возможность получить к ним доступ в любой момент.

Новосибирская область. В Новосибирске избрали меру пресечения 50-летнему Александру Данилову, которого подозревают в убийстве экс-депутата городского совета Ивана Митряшина. Решением суда мужчина отправился в СИЗО на два месяца — до 11 июля.

Республика Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал назначение на должность главы ГУП «Вода Крыма» нынешнего замминистра ЖКХ Республики Максима Новак. Ранее региональный водоканал возглавлял Владимир Баженов, он был вынужден оставить пост по состоянию здоровья.

Республика Башкортостан. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин стал 155-ым кандидатом в регионе на выборы в Госдуму. Политик подал заявку на участие в праймериз «Единой России».

Омская область. В администрацию Ленинского округа Омска на должность первого замглавы назначен Михаил Вид, работавший ранее начальником отдела ЖКХ и благоустройства. На посту чиновник сменил Алексея Потапова, который в конце апреля стал главой управления дорожного хозяйства.