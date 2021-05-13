Казанская школа не продлила договор с ЧОП из-за перехода на дистанционное обучение

Директор 175-й гимназии Казани Амина Валеева рассказала о причинах отсутствия охраны в здании.

Директор 175-й гимназии Казани Амина Валеева рассказала о причинах отсутствия охраны в здании.

По словам Валеевой, школа постоянно оформляла договоры с частными предприятиями, специализирующимися на охране, но из-за пандемии коронавирусной инфекции ученики не посещали гимназию. Из-за этих обстоятельств руководство приняло решение не продлевать договор. Также директор отметила, что в школе есть тревожная кнопка и электронный магнитный замок на входе в здание.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию с дробовиком и застрелил девять человек, а также ранил более 20 учеников. Позднее его задержали, предъявив обвинение в убийстве двух и более человек.