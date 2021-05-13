Суд в Киеве начал заседание по делу о госизмене Медведчука

В Печерском районном суде Киева началось заседание, в ходе которого будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку.

В Печерском районном суде Киева началось заседание, в ходе которого будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку.

Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука обвиняют в госизмене. Прокуратура требует ареста политика или внесения залога в размере 300 миллионов гривен (порядка 10 миллионов евро).

"Перед этим власти сделали все для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что, вы знаете, ко мне и по отношению к моей жене применены незаконные санкции по решению СНБО и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги для того, чтобы обеспечить залог", — сказал Медведчук журналистам перед началом судебного заседания.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила Медведчуку о подозрении в совершении государственной измены и хищении государственных ресурсов. По данным СБУ ему вменяют передачу сведений о "секретном украинском военном подразделении" иностранной разведке.