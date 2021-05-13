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15:09   13 Мая 2021
Весь мир

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

Вдогонку французским военным судьбой своей страны обеспокоились и американцы. Более 120 отставных генералов США в открытом письме выразили обеспокоенность по поводу психического и физического состояния президента Джо Байдена.

Они убеждены, что политические решения верховного главнокомандующего ставит под угрозу не только существование нации, но конституционный строй США.

Впрочем, в отличие от европейских коллег действующие военные в Вашингтоне не разделили опасения отставников. Блюстители порядка, напротив, назвали обращение экс-генералов антидемократическим.

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

Эксперты допустили, что американцы могли попросту вдохновиться отчаянием экс-представителей Вооруженных сил Франции. Однако если в Париже коллективное обращение еще может оказать влияние на грядущие президентские выборы, то в Вашингтоне чаяния народа обречены на провал.

Диктатура в США

Открытое письмо 124 экс-генералов появилось на портале Flag Officers 4 America. Ресурс был создан специально для отставных американских военных, обязавшихся оберегать Конституцию США «от всех врагов, внешних и внутренних».

В обращении утверждается, что США находятся в «глубокой опасности», а сами американцы как никогда с момента основания государства в 1776 году вынуждены бороться за его выживание как конституционной республики».

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

Определенные сомнения вызывают прошедшие в 2020 году президентские выборы: их итоги могли быть сфальсифицированы из-за массовых нарушений при подсчете голосов, констатировали экс-генералы. Не устраивает американских военных и сам народный избранник — 78-летний Джо Байден.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего [Вооруженными силами США]. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью», — убеждены авторы письма.

Опасения бывших военнослужащих вполне оправданы, ведь за новоиспеченным главой Белого дома замечали признаки ухудшения здоровья еще в ходе предвыборной кампании. В октябре 2020 года Байден перепутал должность, с которой, казалось бы, отчаянно хотел сместить Дональда Трампа, и заявил о выдвижении в Сенат Конгресса США.

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

В марте этого года Байден по ошибке назвал главой государства своего заместителя Камалу Харрис. Это обстоятельство лишь подогрело слухи о том, что на самом деле в США правит бал вице-президент, а сам глава государства остается в неведении из-за проблем с памятью.

Кроме того, 124 экс-генерала обвинили действующую администрацию Белого дома в полномасштабной атаке «на конституционные права американских граждан», которая, ко всему прочему, осуществляется «в диктаторской манере».

«[Администрация] быстро подписала в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства», — утверждается в обращении.

Через несколько часов после инаугурации Байден отменил порядка 15 указов, принятых при президентстве Трампа. В частности, США вернулись в Парижское соглашение по климату и вновь вступили во Всемирную организацию здравоохранения. Также Байден отменил запрет на въезд в государство граждан из ряда мусульманских и африканских стран.

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

Эрозия в обществе

Реакция действующих американских военных на дерзкое обращение экс-генералов не заставила себя ждать. Сотрудников Пентагона «встревожил резкий тон» письма, а также тот факт, что генералы и адмиралы фактически использовали свое положение «для распространения дезинформации», передает газета Politico.

Впрочем, официального заявления от Минобороны США пока не поступало. В свою очередь профессор, экс-полковник армии страны Джеффри Маккосланд на критику своих коллег не поскупился.

«[Такое послание является] очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии», — заявил он в беседе с интернет-изданием The Huffington Post.

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

По его словам, военным не следует участвовать в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов». Это может вызвать опасный прецедент, считает Маккосланд.

Капля в море

Обращение отставных генералов едва ли окажет какое-либо давление на администрацию Белого дома, констатировал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт напомнил о беспрецедентном давлении на Дональда Трампа, который, впрочем, довольно успешно президентствовал четыре года.

«Это давление ни с каким письмом не сравнится: и импичмент, и попытка его дискредитировать, и обвинения в изнасиловании, и все публикации гигантов журналистики. Все это было на постоянной основе в течении всего правления Трампа. Но это письмо Байдену надо было писать раньше — во время выборов, когда был пик разных настроений. После драки кулаками не машут», — сказал Блохин корреспонденту «Политики Сегодня».

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

Тем не менее письмо экс-генералов в очередной раз показало, что часть американского народа по-прежнему настроена против Байдена. Причем в оппозицию президенту США встали не только белые фермеры, но и генералитет, а также часть элиты.

«Если Байден даже и уйдет с поста, то уйдет в силу состояния своего здоровья. Уже практически сейчас Камала Харрис концентрирует в своих руках всю власть. То, к чему Байден ведет Америку, было понятно и до того, как он стал президентом. Надо было оказывать Трампу всестороннюю поддержку», — не сомневается Блохин.

По мнению собеседника издания, обращение американских военных не было «синхронизировано» с событиями, происходящими во Франции. По его словам, в американской политической культуре выступление с открытыми письмами — обычная практика.

После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

«Вполне возможно, что американцы почерпнули вдохновение от французских генералов. Но никакого резонанса для США нет — это происходит не впервые. В отношении Трампа писались такие письма, Билла Клинтона также неоднократно, кстати, критиковали из-за внешней и внутренней политики», — подытожил Блохин.

Ранее «ПС» рассказала, почему отставные генералы во Франции решили предупредить об угрозе гражданской войны. В настоящий момент коллективное обращение действующих военных собрало около 250 тыс. подписей.

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