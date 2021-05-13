После драки кулаками не машут. Почему отставные генералы США пошли против Байдена

Более 120 отставных генералов США в открытом письме обеспокоились психическим и физическим здоровьем президента Байдена.

Вдогонку французским военным судьбой своей страны обеспокоились и американцы. Более 120 отставных генералов США в открытом письме выразили обеспокоенность по поводу психического и физического состояния президента Джо Байдена.

Они убеждены, что политические решения верховного главнокомандующего ставит под угрозу не только существование нации, но конституционный строй США.

Впрочем, в отличие от европейских коллег действующие военные в Вашингтоне не разделили опасения отставников. Блюстители порядка, напротив, назвали обращение экс-генералов антидемократическим.

Эксперты допустили, что американцы могли попросту вдохновиться отчаянием экс-представителей Вооруженных сил Франции. Однако если в Париже коллективное обращение еще может оказать влияние на грядущие президентские выборы, то в Вашингтоне чаяния народа обречены на провал.

Диктатура в США

Открытое письмо 124 экс-генералов появилось на портале Flag Officers 4 America. Ресурс был создан специально для отставных американских военных, обязавшихся оберегать Конституцию США «от всех врагов, внешних и внутренних».

В обращении утверждается, что США находятся в «глубокой опасности», а сами американцы как никогда с момента основания государства в 1776 году вынуждены бороться за его выживание как конституционной республики».

Определенные сомнения вызывают прошедшие в 2020 году президентские выборы: их итоги могли быть сфальсифицированы из-за массовых нарушений при подсчете голосов, констатировали экс-генералы. Не устраивает американских военных и сам народный избранник — 78-летний Джо Байден.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего [Вооруженными силами США]. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью», — убеждены авторы письма.

Опасения бывших военнослужащих вполне оправданы, ведь за новоиспеченным главой Белого дома замечали признаки ухудшения здоровья еще в ходе предвыборной кампании. В октябре 2020 года Байден перепутал должность, с которой, казалось бы, отчаянно хотел сместить Дональда Трампа, и заявил о выдвижении в Сенат Конгресса США.

В марте этого года Байден по ошибке назвал главой государства своего заместителя Камалу Харрис. Это обстоятельство лишь подогрело слухи о том, что на самом деле в США правит бал вице-президент, а сам глава государства остается в неведении из-за проблем с памятью.

Кроме того, 124 экс-генерала обвинили действующую администрацию Белого дома в полномасштабной атаке «на конституционные права американских граждан», которая, ко всему прочему, осуществляется «в диктаторской манере».

«[Администрация] быстро подписала в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства», — утверждается в обращении.

Через несколько часов после инаугурации Байден отменил порядка 15 указов, принятых при президентстве Трампа. В частности, США вернулись в Парижское соглашение по климату и вновь вступили во Всемирную организацию здравоохранения. Также Байден отменил запрет на въезд в государство граждан из ряда мусульманских и африканских стран.

Эрозия в обществе

Реакция действующих американских военных на дерзкое обращение экс-генералов не заставила себя ждать. Сотрудников Пентагона «встревожил резкий тон» письма, а также тот факт, что генералы и адмиралы фактически использовали свое положение «для распространения дезинформации», передает газета Politico.

Впрочем, официального заявления от Минобороны США пока не поступало. В свою очередь профессор, экс-полковник армии страны Джеффри Маккосланд на критику своих коллег не поскупился.

«[Такое послание является] очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии», — заявил он в беседе с интернет-изданием The Huffington Post.

По его словам, военным не следует участвовать в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов». Это может вызвать опасный прецедент, считает Маккосланд.

Капля в море

Обращение отставных генералов едва ли окажет какое-либо давление на администрацию Белого дома, констатировал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт напомнил о беспрецедентном давлении на Дональда Трампа, который, впрочем, довольно успешно президентствовал четыре года.

«Это давление ни с каким письмом не сравнится: и импичмент, и попытка его дискредитировать, и обвинения в изнасиловании, и все публикации гигантов журналистики. Все это было на постоянной основе в течении всего правления Трампа. Но это письмо Байдену надо было писать раньше — во время выборов, когда был пик разных настроений. После драки кулаками не машут», — сказал Блохин корреспонденту «Политики Сегодня».

Тем не менее письмо экс-генералов в очередной раз показало, что часть американского народа по-прежнему настроена против Байдена. Причем в оппозицию президенту США встали не только белые фермеры, но и генералитет, а также часть элиты.

«Если Байден даже и уйдет с поста, то уйдет в силу состояния своего здоровья. Уже практически сейчас Камала Харрис концентрирует в своих руках всю власть. То, к чему Байден ведет Америку, было понятно и до того, как он стал президентом. Надо было оказывать Трампу всестороннюю поддержку», — не сомневается Блохин.

По мнению собеседника издания, обращение американских военных не было «синхронизировано» с событиями, происходящими во Франции. По его словам, в американской политической культуре выступление с открытыми письмами — обычная практика.

«Вполне возможно, что американцы почерпнули вдохновение от французских генералов. Но никакого резонанса для США нет — это происходит не впервые. В отношении Трампа писались такие письма, Билла Клинтона также неоднократно, кстати, критиковали из-за внешней и внутренней политики», — подытожил Блохин.

Ранее «ПС» рассказала, почему отставные генералы во Франции решили предупредить об угрозе гражданской войны. В настоящий момент коллективное обращение действующих военных собрало около 250 тыс. подписей.