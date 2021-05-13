Сотрудники СИЗО организовали за казанским стрелком круглосуточное наблюдение

Подозреваемый в нападении на школу Ильназ Галявиев находится в СИЗО-1. За ним в изоляторе организован круглосуточный контроль.

Подозреваемый в нападении на школу Ильназ Галявиев находится в СИЗО-1. За ним в изоляторе организован круглосуточный контроль.

По данным СМИ, после доставки преступника в СИЗО в его деле была сделана пометка "склонный к суициду и членовредительству". Поэтому Галявиева поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением. Сотрудники ФСИН наблюдают за его поведением 24 часа в сутки.

В понедельник, 11 мая, 19-летний юноша устроил в гимназии №175 расстрел из дробовика. При нападении погибли семь детей и два учителя, а также пострадали более 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, суд арестовал подозреваемого на два месяца.