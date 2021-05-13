Модернизация сельской библиотеки в Башкирии завершена в рамках нацпроекта "Культура"

Работы по модернизации здания Асяновской сельской модельной библиотеки-филиала №5 Дюртюлинского района Республики Башкортостан завершились в рамках нацпроекта "Культура".

Работы по модернизации здания Асяновской сельской модельной библиотеки-филиала №5 Дюртюлинского района Республики Башкортостан завершились в рамках нацпроекта "Культура".

Обновление учреждения стоило 7,5 млн рублей. Из них 2,5 млн рублей поступили из бюджета региона. В ходе модернизации был произведен капитальный ремонт сельского многофункционального клуба, где и находится библиотека, сообщает Федеральное агентство новостей.

Преобразившаяся Асяновская библиотека уже ждет посетителей. Теперь там есть комфортное пространство для занятий, высокоскоростной интернет, а также доступ к новейшим технологиям. В рамках федерального нацпроекта "Культура" учреждение получило новую акустическую и звукозаписывающую системы для организации и проведения мероприятий. Также были закуплены ноутбуки, планшеты, электронные книги и многое другое.

Отдельное внимание было уделено зонированию пространства. В обновленной библиотеке представлены пространства как для самых маленьких читателей, так и для ребят старшего возраста. Отдельное внимание было уделено созданию комфортных условий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.