Вассерман: Россия показала Западу, что наступило время жесткой политики

Главы МИД стран, входящих в G7, включили Российскую Федерацию в список недемократичных, авторитарных государств. Таким образом, Запад, наконец, признал Россию врагом.

Главы МИД стран, входящих в G7, включили Российскую Федерацию в список недемократичных, авторитарных государств. Таким образом, Запад, наконец, признал Россию врагом.

Об этом в авторской колонке на сайте РЕН.тв пишет известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, отмечая, что министры иностранных дел стран Большой Семерки потратили по 1,5 часа на обсуждение России и Китая, и по полчаса на то, чтобы решить вопрос с Афганистаном, Ливией, Мьянмой и Сирией.

«Открытым текстом отмечаю: про вооруженные бунты и грабежи под лозунгом "черные жизни имеют значение", вброс миллионов бюллетеней на выборах, изнасилование свободы слова в Соединенных Штатах Америки, конечно, ни слова. Это, мол, все демократия», — подчеркнул Вассерман.

Зато, по словам эксперта, теперь открыты все карты – США, вместе с еще двумя англосаксонскими государствами Канадой и Британией, а также с Германией, Италией, Францией и Японией за компанию, четко объявили, какие страны считают своими главными врагами.

Теперь, отмечает Вассерман, любая уступка России будет использована в качестве плацдарма для новых атак на нее саму.

«Открытым текстом благодарю, что лишаете иллюзий даже самых благодушных. Отныне станем разбираться в своих делах без участия англосаксов. Мы открыли им дверь в девяностых годах — и те прозваны лихими. Теперь Большая Семёрка разжигает пожары по всему нашему периметру. Наступило время жёсткой политики. Мы тоже так умеем», — пишет аналитик.

По его словам, доказательством того, как жестко Россия умеет реагировать в случае необходимости, служит недавний пример с авантюрной попыткой натравить Украину на Донбасс. Ответные действия России заставили всполошиться всех спонсоров киевских террористов, а саму Украину – притихнуть.

Также Вассерман привел в пример исторический случай, когда в Париже на театральной сцене поставили сочиненную во французском стиле фантазию о жизни российской императрицы Екатерины Великой. Внук Екатерины – император Николай Павлович – потребовал через посла России во Франции, чтобы спектакль был отменен. На что ему ответили, что Франция является свободной страной и свобода искусства имеет там высочайший статус, поэтому отменить спектакль невозможно. Тогда Николай I велел передать, что пришлет на премьеру триста тысяч «зрителей» в серых шинелях. И скандальный спектакль все-таки был отменен

Теперь же, заключает аналитики, президент РФ Владимир Путин открыто предупредил Запад, что Россия сама будет решать, где проходит красная линия. А запад может называть Россию, как хочет, это никак не меняет сути его вековой антирусской политики.