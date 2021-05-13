В Кремле высказались по поводу появления новых слухов о строительстве "дворца в Геленджике"

Строительство "дворца в Геленджике" не имеет никакого отношения к президенту России Владимиру Путину, прокомментировал публикацию BBC пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Строительство "дворца в Геленджике" не имеет никакого отношения к президенту России Владимиру Путину, прокомментировал публикацию BBC пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Британская компания BBC заявила о наличии документов, которые якобы подтверждают "участие" российских властей в строительстве "дворца". Дмитрий Песков отметил, не осведомлен о публикации корпорации. Кроме того, в Кремле подобные заявления считают ерундой, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Лидер России не имеет отношения к строительству объекта. Нет необходимости возвращаться к обсуждению этого вопроса, сказал Песков.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что упомянутый в ролике осужденного блогера Алексея Навального "дворец" не принадлежит ни ему, ни его родственникам.