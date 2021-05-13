Песков поделился подробностями о самочувствии Путина

Состояние здоровье президента России Владимира Путина отменное. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на опасения журналистов.

Состояние здоровье президента России Владимира Путина отменное. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на опасения журналистов.

Представители СМИ встревожены из-за слухов о плохом самочувствии Путина. Почвой для этого стала новость о планах президента провести встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, который недавно прибыл в Москву, по видеосвязи.

В силу своей деятельности глава государства вынужден часто передвигаться и проводить встречи с разными людьми. Особенности работы создают необходимость формирования дополнительных мер для обеспечения безопасности президента на фоне пандемии коронавируса.

"Вы знаете, что президент проводит достаточно много очных встреч в последнее время, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал о ходе подготовки встречи Путина с американским лидером Джо Байденом. По его словам, переговоры находятся в стадии обсуждения.