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13:15   13 Мая 2021
Политика

Песков поделился подробностями о самочувствии Путина

Песков поделился подробностями о самочувствии Путина

Состояние здоровье президента России Владимира Путина отменное. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на опасения журналистов.

Представители СМИ встревожены из-за слухов о плохом самочувствии Путина. Почвой для этого стала новость о планах президента провести встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, который недавно прибыл в Москву, по видеосвязи.

В силу своей деятельности глава государства вынужден часто передвигаться и проводить встречи с разными людьми. Особенности работы создают необходимость формирования дополнительных мер для обеспечения безопасности президента на фоне пандемии коронавируса.

"Вы знаете, что президент проводит достаточно много очных встреч в последнее время, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал о ходе подготовки встречи Путина с американским лидером Джо Байденом. По его словам, переговоры находятся в стадии обсуждения.

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#путин #песков #здоровье

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