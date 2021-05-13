В ГД одобрили законопроект о федеральной территории «Сириус»

Поправки направлены на развитие образовательного центра.

Закон «О федеральной территории "Сириус"» был принят в обновленных положениях Конституции и вступил в силу в декабре 2020 года. Он определяет особенности организации публичной власти и осуществление экономической деятельности на федеральной территории.

В ГД было внесено два законопроекта: комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал поправки к принятию в первом чтении.

Поправками предлагается «разрешить заключать концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве для финансирования строительства и реконструкции объектов научно-технологических центров», уточняется на сайте ГД.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил важность этих инициатив.

«Законопроекты направлены на развитие федеральной территории "Сириус", в том числе будут способствовать созданию единого инновационного архитектурно-градостроительного облика федеральной территории», — сказал он.

Один из законопроектов предусматривает изменения в 20 федеральных законах: в законодательство о науке, образовании, генно-инженерной деятельности, физической культуре и спорте, градостроительной и инвестиционной деятельности, техническом регулировании.

Поправки предполагают интеграцию федеральной территории «Сириус» в отношения, возникающие при обеспечении функционирования инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ). Кроме того, предлагается дополнить механизм финансирования строительства и реконструкции объектов ИНТЦ концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве.

Второй законопроект предлагает дополнить закон «О федеральной территории "Сириус"». Согласно поправкам, теперь Правительство РФ напрямую согласовывает с органами публичной власти «Сириуса» и утверждает индивидуальную программу развития федеральной территории. Мероприятия программы могут быть направлены как на развитие существующих объектов инфраструктуры, так и на создание новых.

Для определения полномочий органов публичной власти предлагается создание новой статьи 461«Особенности осуществления градостроительной деятельности в федеральной территории "Сириус"».

Напомним, 22 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории «Сириус».