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12:59   13 Мая 2021
Происшествия

Навальный подал очередной иск к владимирской колонии

Навальный подал очередной иск к владимирской колонии

Блогер Алексей Навальный обратился с новым иском к учреждению УФСИН России по Владимирской области — к ИК-3. Об этом сказано в картотеке дел регионального Октябрьского суда.

УФСИН ранее сообщил о переводе Навального из ИК-2 города Покрова в стационар больницы для осужденных, который находится на территории ИК-3 во Владимире. В отношении действий сотрудников ИК-2 Навальный подал в Петушинский районный суд три иска.

Отмечается, что 12 мая поступило административное исковое заявление, истцом которого значится Навальный. Судья пока не принял дело в производство.

Накануне Преображенский суд на 19 мая назначил предварительное заседание по иску о признании осужденного блогера Алексея Навального склонным к побегу.

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