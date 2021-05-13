Песков сообщил, что вопрос об амнистии отсутствует в повестке Кремля

Вопрос об амнистии пока не фигурирует в повестке Кремля. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Вопрос об амнистии пока не фигурирует в повестке Кремля. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, рассматривают ли власти возможность объявления амнистии в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне или Днем России, который традиционно отмечается 12 июня.

"Нет, пока ничего такого нет на повестке", — сказал пресс-секретарь.

Амнистия для различных категорий осужденных, приуроченная к годовщине Победы в ВОВ, объявлялась в 2015 году.