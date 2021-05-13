12:52 13 Мая 2021Общество
ГД рассмотрит законопроект об обязанностях IT-компаний открывать филиалы в РФ
Депутаты Госдумы изучат законопроект, обязывающий иностранные IT-компании открывать представительства на территории Российской Федерации.
Депутаты Госдумы изучат законопроект, обязывающий иностранные IT-компании открывать представительства на территории Российской Федерации.
Документ внесут на рассмотрение в Госдуму на следующей неделе, заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. О возможном открытии офисов зарубежных IT-компаний на территории Российской Федерации ранее рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.