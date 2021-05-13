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12:52   13 Мая 2021
Общество

ГД рассмотрит законопроект об обязанностях IT-компаний открывать филиалы в РФ

ГД рассмотрит законопроект об обязанностях IT-компаний открывать филиалы в РФ

Депутаты Госдумы изучат законопроект, обязывающий иностранные IT-компании открывать представительства на территории Российской Федерации.

Документ внесут на рассмотрение в Госдуму на следующей неделе, заявили в пресс-службе нижней палаты парламента. О возможном открытии офисов зарубежных IT-компаний на территории Российской Федерации ранее рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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