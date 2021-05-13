Квартиры, айфоны, выходные. Как регионы красиво зазывают на вакцинацию от COVID-19

В Уфе среди привившихся от коронавируса разыграют квартиру, а в Якутии предлагают два оплачиваемых выходных.

Ценные призы, в числе которых однокомнатная квартира за 2,5 миллиона и десять IPhone последней модели, решили разыграть в столице Башкирии среди тех, кто с 14 мая по 20 июня сделает первую или вторую прививку от коронавируса. Провести лотерею власти планируют 23 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

«Для участия в конкурсе нужно сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте "Здоровая Уфа"», – гласят правила розыгрыша.

В марте подобный розыгрыш стартовал в Якутии. Только вот организатором стали не органы власти, а местная алмазодобывающая компания. Для своих сотрудников предприятие подготовило 60 ценных призов среди которых: смартфоны, ноутбуки, моторные лодки, квадроцикл, снегоход и главный — автомобиль.

Правительство Якутии в свою очередь решило поощрить привившихся от коронавируса работников госорганов и бюджетных организаций дополнительными оплачиваемыми выходными. С 10 мая им полагается два дня отдыха после вакцинации.

Кроме того, якуты старше 60 лет, сделавшие прививку, могут по льготной цене купить билеты в театры, музеи и на концерты.

В Хабаровске некоторые кафе и рестораны с начала мая поощряют предъявителей сертификатов о вакцинации скидками. Такие же бонусы в ближайшее время должны появиться в театрах, кинотеатрах, бассейнах и других культурных учреждениях города. Этот вопрос прорабатывает краевой Минкульт.

В Арском районе Татарстана в качестве стимула тоже придумали скидочную программу. В списке несколько кафе, магазинов, а также транспортных и сервисных фирм. Власти обещают в ближайшее время «подтянуть» в акцию еще ряд бизнесменов.

По той же схеме пошли в Липецке. Только вот скидки на товары там пока делают только лишь в областной столице и лицам, старше 60 лет.

В российской столице готовятся во второй раз запустить акцию «Миллион призов». Гарантированный подарок в виде подарочной карты с баллами на сумму 1000 рублей или электронного сертификата получат московские пенсионеры, которые сделают первую прививку в срок до 1 июля.

«Год назад мы уже запускали такую программу, чтобы возродить экономику после длительных ограничений. Она прошла успешно, в ней приняли участие более двух миллионов москвичей. Сейчас, когда у нас реально снизилась заболеваемость по сравнению с другими странами, мы прекрасно понимаем, что она опять может возрасти, а это сильно ударит как по экономике, так и по предпринимателям», – сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По условиям программы, потратить призовые баллы можно в ресторанах, транспорте, аптеках или же на оплату ряда услуг. Предприниматели, по данным московской торгово-промышленной палаты, уже перечислили средства на поощрения.