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12:47   13 Мая 2021
Политика

Песков ответил на вопрос о формате встречи Путина и Байдена

Песков ответил на вопрос о формате встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуты.

Песков в беседе с журналистами 13 мая рассказал, что тема российско-американского саммита все еще находится на стадии анализа и обсуждения. Стороны, по словам представителя Кремля, пока не достигли никаких конкретных договоренностей по формату переговоров на высочайшем уровне. Вопрос о том, будет ли проходить встреча лидеров онлайн или очно, будут решать ведущие специалисты и эпидемиологи.

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