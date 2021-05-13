Песков ответил на вопрос о формате встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуты.

Песков в беседе с журналистами 13 мая рассказал, что тема российско-американского саммита все еще находится на стадии анализа и обсуждения. Стороны, по словам представителя Кремля, пока не достигли никаких конкретных договоренностей по формату переговоров на высочайшем уровне. Вопрос о том, будет ли проходить встреча лидеров онлайн или очно, будут решать ведущие специалисты и эпидемиологи.