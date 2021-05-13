Россия якобы намерена "интегрировать" восточную часть Украины, сказано в документе, распространенном между членами Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Россия якобы намерена "интегрировать" восточную часть Украины, сказано в документе, распространенном между членами Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейские представители уверены, что могут усилить энергобезопасность Киева. Кроме того, в документе сказано о готовности ЕС привлечь Украину к проектам по безопасности на фоне так называемой возможной "российской агрессии". Также в ЕС уверены, что Россия якобы намерена "интегрировать" часть украинского государства с помощью выдачи паспортов и "нелегитимных выборов".

Стоит отметить, что Киев и страны Запада неоднократно пытались возложить на Москву ответственность за обстановку в Донбассе. Однако Россия неоднократно исключала свою причастность к ситуации.