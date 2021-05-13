Глава МИД Венгрии планирует отправиться в Донбасс

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен посетить Донбасс по приглашению киевских властей. Информацию об этом подтвердил его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен посетить Донбасс по приглашению киевских властей. Информацию об этом подтвердил его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Глава украинского ведомства признался, что решение Сийярто обрадовало его. Предложение приехать с визитом в регион последовало после того, как республика стала председателем в Комитете министров Совета Европы, отметил Кулеба в своем заявлении в Twitter.

Ранее коллеги провели встречу в Братиславе. В ходе разговора они пришли к соглашению о необходимости продолжить диалог по вопросам образования в соответствии с украинским законодательством и заключить двусторонний договор о признании сертификатов вакцинации от коронавируса.