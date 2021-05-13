Жители Израиля получают оповещения о направлении запусков палестинских ракет

Власти Израиля начали рассылать оповещения жителям страны с предупреждением о запусках ракет из палестинского анклава Газа.

Власти Израиля начали рассылать оповещения жителям страны с предупреждением о запусках ракет из палестинского анклава Газа.

Согласно данным сайта 360tv.ru, предупреждающая о ракетной опасности информация пока что доступна не всем гражданам Израиля.

"Жителям рассылают оповещения, в каких направлениях могут полететь ракеты. Но много тех, кто никакие оповещения не получает", — заявил представителям телеканала один из опрошенных израильтян.

В предупреждениях о запусках палестинских ракет фигурируют населенные пункты, расположенные не только на юге Израиля, но и в центральной части страны.

За последние несколько дней из сектора Газа было запущено около 1600 ракет в направлении израильских населенных пунктов. Вопреки высокой эффективности комплексов ПВО "Железный купол", часть снарядов избежала их зенитного воздействия. Это привело к гибели одного военнослужащего армии обороны Израиля и шести мирных граждан, ранения получили более 200 человек.