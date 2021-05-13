Песков заявил, что Путин не поедет в Казань после трагедии в гимназии

Президент РФ Владимир Путин не планирует поездку в Казань после трагедии в гимназии № 175, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин не планирует поездку в Казань после трагедии в гимназии № 175, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер после трагедии в школе дал все необходимые поручения, поездку в Казань он пока не планирует, отметил Песков. В день случившегося Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ЧП в казанской гимназии произошло утром 11 мая, 19-летний студент открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, среди них семь детей.