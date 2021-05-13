Песков: Россия не планирует "поглощать" ДНР и ЛНР

Россия никогда не планировала и сейчас не планирует интеграцию республик Донбасса в свой состав, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия никогда не планировала и сейчас не планирует интеграцию республик Донбасса в свой состав, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о возможности "поглощения" Россией Донецкой и Луганской народных республик. Ранее статью на эту тему опубликовало американское издание Bloomberg.

Песков отметил приверженность России к выполнению всех пунктов Минских соглашений, согласно которым ДНР и ЛНР являются украинскими регионами с широкой автономией и другими правами, закрепленными в конституции этой страны.