12:39 13 Мая 2021Политика
Песков: Россия не планирует "поглощать" ДНР и ЛНР
Россия никогда не планировала и сейчас не планирует интеграцию республик Донбасса в свой состав, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия никогда не планировала и сейчас не планирует интеграцию республик Донбасса в свой состав, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о возможности "поглощения" Россией Донецкой и Луганской народных республик. Ранее статью на эту тему опубликовало американское издание Bloomberg.
Песков отметил приверженность России к выполнению всех пунктов Минских соглашений, согласно которым ДНР и ЛНР являются украинскими регионами с широкой автономией и другими правами, закрепленными в конституции этой страны.