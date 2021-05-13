Ведущий в эфире программы "Доброе утро, Британия" случайно похоронил Елизавету II

Оплошность телеведущего Аластера Кэмпбелла в программе "Доброе утро, Британия" активно обсуждают в Сети. Журналист нечаянно "похоронил" Елизавету II вместо принца Филиппа.

Оплошность телеведущего Аластера Кэмпбелла в программе "Доброе утро, Британия" активно обсуждают в Сети. Журналист нечаянно "похоронил" Елизавету II вместо принца Филиппа.

Кэмпбелл в эфире утренней передачи вел диалог с популярным актером Винни Джонсом. В какой-то момент беседа развернулась в сторону королевского семейства.

"Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы", — вдруг сказал Кэмпбелл.

Свою оговорку он заметил не сразу. Когда телеведущему сообщили об ошибке он тут же прервал беседу с актером и обратился к публике. Он извинился за досадную оплошность и попросил прощения. Кэмпбелл сообщил, что имел в виду принца Филиппа, скончавшегося незадолго до своего столетнего юбилея.

Ошибку журналиста тут же начали обсуждать в Сети. Кто-то всерьез обеспокоился самочувствием королевы Елизаветы II. Некоторые отметили, что своим ошибочным заявлением Аластер Кэмпбелл взволновал поклонников королевского семейства.