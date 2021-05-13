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12:24   13 Мая 2021
Общество

Загадочные изменения в мозге зафиксированы у более чем 130 американских дипломатов

Загадочные изменения в мозге зафиксированы у более чем 130 американских дипломатов

Медики зафиксировали загадочные изменения в мозге у более чем 130 американских дипломатов и военных, которые работают за границей.

Первые случаи болезни были зарегистрированы в Китае и на Кубе. Информация о странном недуге опубликована в газете The New York Times. Журналисты сослались на источники среди бывших и действующих официальных лиц.

Степень повреждения мозга варьируется от головных болей до мыслей о смерти. Сейчас медики изучают проблему и занимаются сбором информации.

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#сша #болезнь #мозг

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