12:24 13 Мая 2021Общество
Загадочные изменения в мозге зафиксированы у более чем 130 американских дипломатов
Медики зафиксировали загадочные изменения в мозге у более чем 130 американских дипломатов и военных, которые работают за границей.
Медики зафиксировали загадочные изменения в мозге у более чем 130 американских дипломатов и военных, которые работают за границей.
Первые случаи болезни были зарегистрированы в Китае и на Кубе. Информация о странном недуге опубликована в газете The New York Times. Журналисты сослались на источники среди бывших и действующих официальных лиц.
Степень повреждения мозга варьируется от головных болей до мыслей о смерти. Сейчас медики изучают проблему и занимаются сбором информации.